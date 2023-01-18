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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 قرارات عاجلة لكولر في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات بدون راحة، بعدما حقق الفريق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تؤدي مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج التدريبي.

وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل أن يقوم الجهاز الفني بإجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري الممتاز.

4 قرارات جديدة
وفرض السويسري كولر 4 قرارات جديدة قبل القمة أولها فرض الحظر الإعلامي علي لاعبيه حتي موعد السفر لكأس العالم للاندية بالمغرب والثاني غلق التدريبات والثالث دخول معسكر لمدة يوم واحد والرابع عدم الحديث عن الإصابات.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب مختار التتش بطولة الدوري سموحة بطولة كأس مصر

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