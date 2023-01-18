مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

فجّر عامر العمايرة، خبير اللوائح، مفاجأة مدوية بشأن إمكانية إيقاف صفقة الأهلي الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر العمايرة في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “أي نادي بيمضّي لاعب في الفترة المحمية بدون موافقة ناديه يتم إيقاف النادي فترتين قيد واللاعب أربع شهور”.

وتابع: “يعني في حالة ظهور عقود نادي الزمالك مع مروان عطية صفقة الأهلي الجديدة، وتقديم النادي شكوى سيتم إيقافه فترتين قيد مثلما حدث سابقاً وإيقاف لاعب الأهلي الجديد 4 شهور”.

واختتم: “قيد اللاعب مع الأهلي سليم، ولو الزمالك قدم شكوى ضده سيتم إيقاف اللاعب 4 شهور ونادي الزمالك فترتين قيد”.

الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر

وكان كهربا قد شارك في مباراة سموحة والأهلي وقاد الفريق إلى نهائي بطولة كأس مصر بعدما سجل هدفًا وتسبب في هدفين آخرين، وذلك بنتيجة 3-1.