مفاجآت جديدة.. مرتضى منصور يُعلق على مشاركة «كهربا» مع الأهلي

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا، مع النادي الأهلي، عقب انتهاء الإيقاف.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “هنقدم مذكرة للفيفا واتحاد الكرة هيتحل فيها”.

وتابع: “سألت وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هل مكتوب في خطاب الفيفا أن كهربا يلعب؟ قالي لا مش مكتوب”.

واختتم: “انا سجلت فيديو للماتش وهيتبعت للفيفا”.

مشاركة كهربا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد أرسل أمس الأول الاثنين، خطابًا رسميًا إلى الأهلي، يخطره فيه بأحقية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، بالمشاركة في المباريات بدءا من لقاء سموحة، في نصف نهائي كأس مصر.

وأفاد الخطاب بأن اللاعب يحق له المشاركة، حتى موعد جلسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع للاعب، يوم 2 فبراير المقبل، لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا.

وكان الفيفا قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.