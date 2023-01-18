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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظروني يوم السبت.. أول تعليق من كهربا بعد تألقه أمام سموحة

صدى البلد

علق محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تألقه مع الفريق في مباراة سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وقال كهربا في تصريحات لـ برنامج “اللعيب”: “أنا أسعد واحد في الدنيا وأنتظروني يوم السبت”.

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كهربا يقود الأهلي إلى نهائي كأس مصر

وكان كهربا قد شارك في مباراة سموحة والأهلي وقاد الفريق إلى نهائي بطولة كأس مصر بعدما سجل هدف وتسبب في هدفين آخرين، وذلك بنتيجة 3-1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواجهة الزمالك، في مباراة القمة، يوم السبت القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد أرسل مؤخراً الاثنين، خطابًا رسميًا إلى الأهلي، يخطره فيه بأحقية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، بالمشاركة في المباريات بدءا من لقاء سموحة، في نصف نهائي كأس مصر.

وأفاد الخطاب بأن اللاعب يحق له المشاركة، حتى موعد جلسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع للاعب، يوم 2 فبراير المقبل، لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا.

وكان الفيفا قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.

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