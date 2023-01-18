مرتضى منصور يُعلن عن ضم صفقتين سوبر لـ الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضم صفقتين سوبر، للفريق الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور أن نادي الزمالك على صدد الإعلان عن ضم صفقتين سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يضم صفقتين سوبر

وكانت بعض الأسماء قد ترددت خلال الأيام الماضية بشأن اقترابها من الانضمام لنادي الزمالك أبرزها عبدالله السعيد، الذي أعلن رغبته في اللعب في صفوف نادي جماهيري بحجم القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد ودع مؤخراً بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.