رد فعل الزمالك على تصريحات عبد الله السعيد برغبته فى الانضمام للفريق..فيديو

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات الموقف من التعاقد مع عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز.



وكان عبد الله السعيد أعلن رغبته أمس في تصريحات خاصة لقناة صدى البلد نقلها الإعلامي هاني حتحوت، للعب في نادي الزمالك والرحيل عن بيراميدز.

وكشف هاني حتحوت خلال برنامجه "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد، أن أمير مرتضى تواصل معه، وقال: "الزمالك ينتظر وصول سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز من أجل الاجتماع معه لحسم الصفقة خاصة وأن الزمالك يتمسك بوجود اللاعب".

وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب كبير يحتاج الزمالك، ونفس القصة النادي يحتاجه فنيًا وحاولنا فى ضمه الصيف لكن المفاوضات لم تكتمل".

وأتم: "الزمالك يسعى لضم اللاعب بالطريقة السليمة والتي لن تضره وتؤكد العلاقة المحترمة والجيدة بين الناديين".

وكان بيراميدز استطاع التأهل لنهائي كأس مصر على حساب الزمالك، بالفوز عليه بركلات الرجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإصافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.