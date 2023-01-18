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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: جمهور الزمالك يشعر بقلق شديد خصوصًا في ظل نتائج الأهلي الأخيرة

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات إدارة الزمالك كارثية بشأن وجود شلة معلمين، مؤكدًا أن الفريق كان مرشحًا للمنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل شهرين فقط.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك دخل في أمور ليس طرفًا فيها، كما افتعل العديد من المشكلات في الفترة الماضية".

وأضاف: "باتشيكو سبق وعمل في الزمالك خلال ولايتين، وآخر مرة رحل خلال وجود عماد عبدالعزيز في إدارة النادي، كما أن الفرنسي كارتيرون كان موجودًا وتوج ببطولتي السوبر المحلي والافريقي".

 

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وأكمل: "الهجوم على المسئولين بسبب رحيل باتشيكو أمر غريب، ويجب توجيه الشكر للواء عماد عبدالعزيز وكذلك حسين لبيب، بعدما ساهموا في تتويج الفريق بالبطولات".

وزاد: "الزمالك مؤسسة كبيرة، ولا يجب افتعال الأزمات بهذا الشكل، وجمهور النادي يشعر بقلق شديد خصوصا في ظل نتائج الأهلي الأخيرة، يجب إغلاق كافة المشكلات التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي".

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