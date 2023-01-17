شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف الزمالك عقب تألق محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي أمام سموحة قي نصف نهائي كأس مصر

واكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات اذاعيه أن الزمالك قرر التقدم بشكوى ضد مشاركة كهربا مع الأهلي خاصه عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا ” بضروره دفع غرامه الاعب قبل المشاركه

واضاف شبانه أن الزمالك قرر المطالبه بحرمان الأهلي من اي نقاط.يحصل عليها حال مشاركه كهربا مع الفريق في الدوري

وتابع أن الزمالك ينوي حرمان الأهلي من التأهل لنهائي كأس مصر خاصه عقب مشاركه كهربا



قلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فارق الأهداف لتصبح 3-1 أمام الأهلي ، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2021- 2022.

سجل الهدف لسموحة حسام حسن فى الدقيقة 90 من زمن المباراة بعدما سدد كرة قوية على يمين الحارس محمد الشناوي.

تقدم للنادي الأهلي بالهدف الأول لأحمد عبد القادر فى الدقيقة 8 بعد عرضية أرضية من كهربا داخل منطقة الجزاء وحاول المهدي سليمان الإمساك بالكرة ولكنها مرت من بين أقدامه قبل أن يتابعها أحمد عبد القادر بتسديدة داخل الشباك.

وفى الدقيقة 11 سجل حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي بعدما مرر كهربا الكرة إلى حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة على يمين الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

وسجل كهربا هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 36 بعدما راوغ حسين الشحات دفاع سموحة ومرر كرة بينية إلى كهربا داخل منطقة الجزاء ليسددها بمهارة من فوق الحارس عمر صلاح داخل الشباك