عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف الزمالك عقب تألق محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الأهلي أمام سموحة قي نصف نهائي كأس مصر 

 

واكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات اذاعيه أن الزمالك قرر التقدم بشكوى ضد مشاركة كهربا مع الأهلي خاصه عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا ” بضروره دفع غرامه الاعب قبل المشاركه 

 

واضاف شبانه أن الزمالك قرر المطالبه بحرمان الأهلي من اي نقاط.يحصل عليها حال مشاركه كهربا مع الفريق في الدوري 

 

وتابع أن الزمالك ينوي حرمان الأهلي من التأهل لنهائي كأس مصر خاصه عقب مشاركه كهربا 

 

txt

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر


قلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فارق الأهداف لتصبح 3-1 أمام الأهلي ،  فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2021- 2022.  

سجل الهدف لسموحة حسام حسن فى الدقيقة 90 من زمن المباراة بعدما سدد كرة قوية على يمين الحارس محمد الشناوي.

تقدم للنادي الأهلي بالهدف الأول لأحمد عبد القادر فى الدقيقة 8  بعد عرضية أرضية من كهربا داخل منطقة الجزاء وحاول المهدي سليمان الإمساك بالكرة ولكنها مرت من بين أقدامه قبل أن يتابعها أحمد عبد القادر بتسديدة داخل الشباك.

وفى الدقيقة 11 سجل حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي بعدما مرر كهربا الكرة إلى حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة على يمين الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

وسجل كهربا هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 36 بعدما راوغ حسين الشحات دفاع سموحة ومرر كرة بينية إلى كهربا داخل منطقة الجزاء ليسددها بمهارة من فوق الحارس عمر صلاح داخل الشباك

الأهلى كهربا حسام حسن الزمالك كأس مصر محمد الشناوي حسين الشحات حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

جماهير الأهلي تحتفل بتألق كهربا بعد الفوز على سموحة

ترشيحاتنا

ممتنة على حفاوة الاستقبال .. الملكة رانيا تشكر قرينة الرئيس السيسي.. شاهد

منتخب مصر لليد يكتسح نظيره الأمريكي 35-16 في بطولة العالم

السعودية تعلن إصدار تأشيرة دون رسوم عند شراء تذاكر للسياحة وأداء العمرة

كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين .. أسعاره وكيفية الحصول عليه

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

جماهير الأهلي تحتفل بتألق كهربا بعد الفوز على سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوسن بدر تصدم الجمهور فى أحدث ظهور لها

حاولت ترهيبها.. حرب ناعمة بين ملكة جمال روسيا ونظيرتها الأوكرانية|شاهد

احذروا| لعبة شهيرة تسبب الإدمان.. واللاعبون في المصحات

وردة جميلة.. اكتشاف زهرة عمرها 34 مليون سنة بتفاصيل مذهلة

فيديو

مفاجآت صادمة..عقوبات تلاحق الأهلي بعد مشاركة كهربا في المباريات..اعرف الحكاية

شرط وحيد.. رحيل محمد صلاح وعرض باريس سان جيرمان.. فيديو جراف

1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

هنربي عصافير .. عمر كمال يعلن تفاصيل مشروعه الجديد مع حمو بيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ