استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين خلال الفترة المقبلة.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ستكون هناك تغييرات كبيرة في الفترة المقبلة، وفيريرا هدد بعض اللاعبين بالاستبعاد حال استمرار تراجع المستوى".

الزمالك يعاقب زيزو

وأضاف: "الزمالك قرّر تغريم أحمد سيد زيزو، بسبب حالة اللامبالاة أثناء تسديد ركلة الترجيح أمام بيراميدز، وهو بعيد عن مستواه وغير مستقر فنيًا".

واختتم: "زيزو نجم كبير ولم يكابر بسبب التقصير الواضح وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وخروجه للاعتذار بشكل علني أمر جيد".