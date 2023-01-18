أخبار الرياضة| صفقة الأهلي الجديدة مهددة بالإيقاف.. وهذه عقوبات فيريرا ضد نجوم الزمالك.. ومرتضى منصور يعلق على مشاركة «كهربا» مع القلعة الحمراء

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأة بشأن رفض أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا خياليا من الريان القطري، قبل أيام من مواجهة الأهلي.

فجّر عامر العمايرة، خبير اللوائح، مفاجأة مدوية بشأن إمكانية إيقاف صفقة الأهلي الجديدة خلال الفترة المقبلة.

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا، مع النادي الأهلي، عقب انتهاء الإيقاف.

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الأهلي وسموحة كانت أشبه بمسرحية، مشيراً إلى أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة فوّت اللقاء لـ محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على سامي الشيشيني ومدحت عبدالهادي، نجوم الزمالك القدامى قائلاً: “بنتفرج على مهازل ومساخر”.

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضم صفقتين سوبر، للفريق الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تدخل مسئولو نادي بيراميدز وقاموا بإنهاء أزمة لاعبه التونسي “فخر الدين بن يوسف” مع الإسماعيلي بشأن المستحقات المتأخرة الخاصة به لدى الدراويش.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين خلال الفترة المقبلة.