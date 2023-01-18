أخبار الرياضة| صفقة الأهلي الجديدة مهددة بالإيقاف.. وهذه عقوبات فيريرا ضد نجوم الزمالك.. ومرتضى منصور يعلق على مشاركة «كهربا» مع القلعة الحمراء

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:
قبل مباراة القمة.. نجم الزمالك يرفض عرضًا خياليًا من الريان القطري
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأة بشأن رفض أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا خياليا من الريان القطري، قبل أيام من مواجهة الأهلي.
مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور
فجّر عامر العمايرة، خبير اللوائح، مفاجأة مدوية بشأن إمكانية إيقاف صفقة الأهلي الجديدة خلال الفترة المقبلة.
مفاجآت جديدة.. مرتضى منصور يُعلق على مشاركة «كهربا» مع الأهلي
علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا، مع النادي الأهلي، عقب انتهاء الإيقاف.
مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة
يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الأهلي وسموحة كانت أشبه بمسرحية، مشيراً إلى أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة فوّت اللقاء لـ محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.
بنتفرج على مهازل.. مرتضى منصور يفتح النار على نجوم الزمالك القدامى
فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على سامي الشيشيني ومدحت عبدالهادي، نجوم الزمالك القدامى قائلاً: “بنتفرج على مهازل ومساخر”.
مرتضى منصور يُعلن عن ضم صفقتين سوبر لـ الزمالك
أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضم صفقتين سوبر، للفريق الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
بيراميدز يتدخل وينهي أزمة «فخر الدين بن يوسف» مع الإسماعيلي
تدخل مسئولو نادي بيراميدز وقاموا بإنهاء أزمة لاعبه التونسي “فخر الدين بن يوسف” مع الإسماعيلي بشأن المستحقات المتأخرة الخاصة به لدى الدراويش.
استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس استبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين خلال الفترة المقبلة.