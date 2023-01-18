قبل مباراة القمة.. نجم الزمالك يرفض عرضا خياليا من الريان القطري

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأة بشأن رفض أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا خياليا من الريان القطري، قبل أيام من مواجهة الأهلي.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية: “أحمد سيد زيزو من أحد أهم اللاعبين المتواجدين في الزمالك ومصر حالياً”.

وتابع: “تحدثت معه اليوم وأكد لي أنه رفض عرضا من نادي الريان القطري بقيمة 5 مليون دولار من أجل الاستمرار في الزمالك”.

نجم الزمالك

واختتم: “زيزو بيلعب مع الزمالك وهو مصاب وهو أبلغني أنه بيصلي بصعوبة بسبب الإصابة التي يتملكها وأبلغته بألا يتحامل على نفسه ولابد من شفائه قبل المشاركة في المباريات المقبلة”.