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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنتفرج على مهازل.. مرتضى منصور يفتح النار على نجوم الزمالك القدامى

مرتضى منصور
مرتضى منصور

فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على سامي الشيشيني ومدحت عبدالهادي، نجوم الزمالك القدامى قائلاً: “بنتفرج على مهازل ومساخر”.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الزمالك: “بنطلع كوادر جديدة في الزمالك، زي ما طلعنا سامي الشيشني وبقى بيطلع علطول مع أحمد شوبير، ويقول احنا الأول، ومدحت عبدالهادي اللي بيطلع مع مهيب، عادي يعني احنا بنتفرج على مهازل ومساخر يعني”.

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واختتم: “حسين ياسر المحمدي انضم للجهاز الفني لنادي الزمالك مع فيريرا عشان هو ناجح وبنبارك له”.

الزمالك يودع كأس مصر

وكان نادي الزمالك قد ودع مؤخراً بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.

الزمالك مرتضى منصور مدحت عبدالهادي سامي الشيشيني نادي الزمالك

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