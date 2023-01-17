أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح سبب تأهل بيراميدز لنهائي الكأس.. وكريستيانو رونالدو يستمتع مع عائلته بالرياض

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الرياضية والإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض من فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، صوراً من تصديه لركلات الترجيح في مباراة اليوم التي انتهت بالتأهل لنهائي كأس مصر على حساب نادي الزمالك.

وكتب الشناوي: “ إلى النهائي الحمد لله”.



كريستيانو رونالدو يستمتع مع عائلته في الرياض| شاهد

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا، في أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رونالدو رفقة عائلته من أحد الأماكن الترفيهية بالرياض، وعلق على الصور: أفضل الأوقات مع حبايبي.

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، على تأهل الفريق لنهائي كأس مصر، بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح ٤/٣.

وكتب إكرامي عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: أعظم الفرق تكون الأفضل عندما تستبدل اللعب الفردي بالجماعي.