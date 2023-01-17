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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح سبب تأهل بيراميدز لنهائي الكأس.. وكريستيانو رونالدو يستمتع مع عائلته بالرياض

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الرياضية والإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض من فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 

إلى النهائي.. أحمد الشناوي يحتفل بفوز بيراميدز على الزمالك بصورة على إنستجرام

شارك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، صوراً من تصديه لركلات الترجيح في مباراة اليوم التي انتهت بالتأهل لنهائي كأس مصر على حساب نادي الزمالك.  

وكتب الشناوي: “ إلى النهائي  الحمد لله”.


كريستيانو رونالدو يستمتع مع عائلته في الرياض| شاهد

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا، في أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رونالدو رفقة عائلته من أحد الأماكن الترفيهية بالرياض، وعلق على الصور: أفضل الأوقات مع حبايبي.

 

اللعب الجماعي.. شريف إكرامي يعلق على تأهل بيراميدز لنهائي الكأس

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، على تأهل الفريق لنهائي كأس مصر، بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح ٤/٣.

وكتب إكرامي عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: أعظم الفرق تكون الأفضل عندما تستبدل اللعب الفردي بالجماعي.

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