اللعب الجماعي.. شريف إكرامي يعلق على تأهل بيراميدز لنهائي الكأس

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، على تأهل الفريق لنهائي كأس مصر، بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح ٤/٣.

وكتب إكرامي عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: أعظم الفرق تكون الأفضل عندما تستبدل اللعب الفردي بالجماعي.

وجهت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز رسالة الى لاعبي الفريق بعد الفوز على نادي الزمالك في بطولة كأس مصر .

وكتب الصفحة الرسمية على تويتر :" بالروح والإصرار والعزيمة، بيراميدز في نهائي كأس مصر ".

ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة عقب مباراة بيراميدز اليوم في كأس مصر للموسم الماضي.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.