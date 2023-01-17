بيراميدز يكشف سبب عدم استدعاء حكام أجانب خلال مواجهة الزمالك

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.

وقال هاني سعيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الفوز على الزمالك مهم وخطوة جديدة من أجل حصد لقب بطولة كأس مصر".

وواصل :" خسارتنا في نهائي الكأس مرتين سابقتين لايعني خسارتنا للنهائي الثالث، ولا أعلم سبب غياب الروح عن بيراميدز في المباريات الماضية".

وأكمل:" بيراميدز طلب حكام أجانب لمباراته مع الأهلي ولم يطلب لمباراته مع الزمالك، ومحمود البنا من أحسن الحكام في مصر، وميزته إنه معندهوش حسابات وكان مريح بالنسبة لنا ، وطلبنا قبل كده حكام أجانب لماتشاتنا مع الزمالك".

واختتم قائلا :" الروح المتواجدة بين اللاعبين في مباراة اليوم كانت سببا في تحقيق الفوز ونسعى لمواصلة الانتصارات خلال الفترة القادمة للمنافسة على جميع البطولات ".