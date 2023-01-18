بيراميدز يتدخل وينهي أزمة «فخر الدين بن يوسف» مع الإسماعيلي

تدخل مسئولو نادي بيراميدز وقاموا بإنهاء أزمة لاعبه التونسي “فخر الدين بن يوسف” مع الإسماعيلي بشأن المستحقات المتأخرة الخاصة به لدى الدراويش.

وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلاً: “بيراميدز ينهي خلاف فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي بسبب شكوى المستحقات المتأخرة واللاعب يوافق علي استلام المستحقات المتأخرة من الإسماعيلي علي دفعتين وبالعملة المصرية”.

بيراميدز إلى نهائي كأس مصر

يُذكر أن نادي بيراميدز قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.