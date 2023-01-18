مرتضى منصور: عايز أقابل الأهلي يوم السبت بدون سحر ولا جاميكا

أثار المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجدل مجدداً، بشأن تراجع أداء محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “الأهلي وسيد عبدالحفيظ والخطيب بيعملوا سحر وأعمال ده حتى محمد صلاح وليفربول الخطيب دمرهم بسبب السحر".

وتابع: “هو ده محمد صلاح ولا ده ليفربول، الخطيب خايف وبيحقد على محمد صلاح عشان أسطورة أكبر منه”.

واختتم: “أنا عايز أقابل الأهلي يوم السبت لاعب لـ لاعب، بدون سحر ولا جاميكا، ولو لاعبته لاعب لـ لاعب أكسب الأهلي اسكور مستريح”.

محمد صلاح وليفربول

يذكر أن محمد صلاح قد شارك مع فريق ليفربول في تأهل الريدز إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب وولفرهامبتون.