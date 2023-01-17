شرط وحيد.. رحيل محمد صلاح وعرض باريس سان جيرمان.. فيديو جراف

طالبت جماهير ومحبو محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ، بالرحيل عن النادي في ظل النتائج المخيبة للريدز خلال الفترة الأخيرة، والقبول ب، العروض الأوروبية المعروضة عليه من قبل أندية أوروبا .

450 ألف جنيه استرليني

جدير بالذكر أن ليفربول، أعلن الصيف الماضي عن تجديد عقد “صلاح” لمدة خمس سنوات مقبلة، وبراتب يعد هو الأعلى في تاريخ النادي ويقترب من 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

وعلى الرغم من الأداء السيئ لنادي ليفربول خلال الموسم الحالي، إلا أن هناك العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة في ظل الأداء الفردي المميز للاعب، وفقا لتقارير إنجليزية.

ولمتابعة المزيد حول رحيل صلاح وقبول عروض أوروبية أو البقاء مع ليفربول .. تابع الفيديو جراف التالي: