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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز السبب.. الزمالك فى ورطة بعد ضياع 3 بطولات فى 150 يوما

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

خسر فريق الكرة الكرة الأول بنادى الزمالك 3 بطولات خلال خمسة أشهر فقط على المستوى المحلي والدولي رغم حصده لقب الدورى الممتاز للعام الثاني على التوالى.

ضياع البطولات من فريق الزمالك أثار غضبة جماهيره المتعطشة إلى حصد البطولات والألقاب بعدما ارتفع سقف أحلامهم عقب الحصول على لقب الدورى الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

خسارة  الزمالك شملت ثلاثة بطولات فى خمسة أشهر، وهى كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي، والسوبر المصري أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، وخروج الفارس الأبيض من بطولة كأس مصر أمام نادى بيراميدز بركلات الترجيح.

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الزمالك يخسر كأس لوسيل

خسر الزمالك يوم 9 سبتمبر من عام 2022 مباراته أمام الهلال السعودي بركلات الترجيح 1-4 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وقال فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، ورغم ذلك كانت لدينا فرص كثيرة لتسجيل الأهداف، وهذا ينطبق على منافسنا أيضا". 

وأضاف: "أنهينا الدوري المصري في 30 أغسطس الماضي، وهناك بعض اللاعبين الذين حصلوا على الراحة بعد نهاية الموسم، وتدربوا مرتين فقط، على عكس الهلال الذي كان أكثر نشاطا وتحضيرا للقاء". 

وتابع: "ركلة الترجيح الضائعة من الهلال تمت إعادتها، نظرا لتقدم محمد عواد (حارس مرمى الزمالك)، لكن حتى حارس الهلال كان متقدما أيضا (خلال تصديه لإحدى ركلات الترجيح)". 

وعن الحضور الجماهيري الكبير في ملعب "لوسيل" الذي استضاف المباراة، علق المدرب البرتغالي: "حتى أكون صريحا، لاعبو الزمالك لم يعتادوا اللعب أمام حضور جماهيري كبير في الدوري المصري، وهذا ما صعب علينا اللقاء". 

وأكمل: "عدد الجماهير في مباراة اليوم يفوق بعشرة أضعاف ما تشهده مواجهات الدوري المصري في السنوات الأخيرة.. وأتمنى أن تكون لدينا أعداد كبيرة (من الجماهير) أيضا (في مصر).

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الزمالك يخسر السوبر المصري

توج خلال شهر أكتوبر الماضي فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول فى مباراة السوبر المصري البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

بدأ الزمالك فى مباراة السوبر المصري بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي أثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.

اعتمدا فيريرا، مدرب الزمالك، فى مباراة السوبر المصري على الحذر الهجومي ودفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب، كما أن إصابة أحمد فتوح ساهمت فى منح الأهلي أفضلية فى السوبر المصري.

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الزمالك يودع كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، في اللقاء الذى أقيم الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

تقدم نادي الزمالك عبر حسام عبد المجيد من ضربة رأسية، ثم تعادل المغربي وليد الكرتي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء.

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