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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلق شهير: كلما سقط الأهلي ساعده الزمالك على النهوض

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

علق احمد الطيب المعلق الرياضي الشهير على خسارة فريق الزمالك امام نظيره فريق بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر بركلات الترجيح فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين.

وتلقى الزمالك خسارة امام نظيره فريق بيراميدز بركلات الترجيح فى المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر بعدما انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما. 

قال احمد الطيب المعلق الشهير عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كلما سقط الأهلي ساعده الزمالك على النهوض.

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رئيس الزمالك يوجه رسائل نارية

 وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسائل نارية للبرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعد وداع كأس مصر على يد بيراميدز.

وودع الزمالك كأس مصر أمس الاثنين اثر خسارته في نصف النهائي بركلات الترجيح على يد بيراميدز.

وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك: «حزين للغاية مثل جماهير النادي وتنبأت بكل هذا السيناريو وهذه النتائج وأبلغت فيريرا بها من قبل».

وأكمل في رسائل موجهة لفيريرا:«من فضلك لا تلعب في تشكيل الزمالك، واجعل كل لاعب يشغل مركزه الأساسي وليس مراكز وأماكن غريبة عليهم».

وواصل رئيس الزمالكفيريرا يلعب بطريقة دفاعية ومُصر على اللعب بثلاثي في خط الوسط، عكس صاحب الفكر المميز باتشيكو الذي سحب السعيد بعد طرد على جبر مدافع بيراميدز».

وأضاف مرتضى منصور: «فيريرا تغير وتبدل كثيرًا عما كان عليه في الموسم الماضي سواء على المستوى الفني أو الشخصي، لا يأخذ برأي أحد من مساعديه، وهذا سبب رحيل أسامة نبيه».

واستطرد حديثهفيريرا زعق لأسامة نبيه وعيب اللي حصل وبسببه هو مشي، مش بياخد برأي حد ولا عايز حد يقف على الخط حتى».

واستمر في رسائله للمدير الفني في الزمالكأضاعت ثالث بطولة على الزمالك خلال شهرين يا فيريرا، وجماهير النادي هي من بالغت في التضخيم والاحتفال به».

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مرتضى منصور يضع شروطًا لاستمرار فيريرا في تدريب الزمالك

وأكمل رئيس الزمالك:«لن أقيل فيريرا ولكن بشرط عليه الالتزام بها خلال المباريات القادمة».

وواصل: «شروطي في استمرار فيريرا في قيادة الزمالك عدم اللعب في التشكيل وأن يدفع بكل لاعب في مركزه، وأن يأخذ برأي مساعديه في الجهاز، وأن يلعب بطريقة هجومية لأننا ننافس على بطولات».

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مرتضى منصور يسخر من فيريرا بسبب مصابي الزمالك

وفى سياق متصل قال مرتضى منصور  «فيريرا يستبعد اللاعبين لمدة 6 أشهر بعد تعافيهم من الاصابة وهذا أمر غير مقبول على الاطلاق».

وأضاف: «هما تعافوا من اصابتهم مش مضروبين بالرصاص علشان تستبعدهم 6 شهور».

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مرتضى منصور يلوم على نجوم الزمالك

وألقى المستشار مرتضى منصوررئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللوم على لاعبي فريق الكرة الأول، وذلك بعد وداع كأس مصر على يد بيراميدز.

وقال مرتضى منصور : «لا أعلم لماذا لا يمرر لاعبو الزمالك لزميلهم سامسون الذي حل بديلًا أمام بيراميدز؟».

وأكمل: «الكرة لم تصل سامسون ولاعبو الزمالك لم يمرروا له أي كرة، لا أدري لماذا؟».

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مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

ووجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،رسالة للاعبي فريق الكرة بالنادي قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.

وقال مرتضى  في رسالة للاعبيالزمالك: «ماترموش الفوطة، الدوري لسة في الملعب ولازم نكسب ونخلي الفارق نقطتين».

وأكمل: «عليكم اسعاد جماهيرالزمالك بالفوز على الأهلي واستعادة الانتصارات وتضييق الفارق في النقاط». 

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