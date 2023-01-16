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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من رحم المعاناة.. قصة 5 يورو تميمة حظ بيبي في الاحتراف

بيبي
بيبي

كشفت تقارير إعلامية عن تميمة الحظ وقصة ال 5 يورو التي جلبت الحظ للبرتغالي بيبي نجم منتخب البرتغال وفريق بورتو قبل خوضه تجربة الاحتراف. 

 

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه من رحم المعاناة يولد النجاح الذى مكن بيبي من خوض تجارب الاحتراف الخارجي . 

وروي بيبي لوسائل الإعلام قصة معاناته خلال بداية رحلته للاحتراف الخارجي.

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بيبي وتميمة الحظ 

وقال بيبي لوسائل الاعلام : عندما كان عمري 18 عامًا، سافرت من البرازيل لـ لشبونة بمفردي، ومنها سأسافر لماديرا من أجل الالتحاق بماريتيمو، وكنت أمتلك فقط 5 يورو. 

 

تابع بيبي : كان علي أن اختار بين، الاتصال بأمي لتطمئن أني بخير، أو شراء طعام، واختياري كان أن أشتري بطاقة هاتف للاتصال بها، أخبرتها أن كل شيء على ما يرام.

 

استطرد بيبي : بعدها دخلت لأحد المطاعم وسألت أحد العاملين هناك إذا كان يوجد طعام، الساعة كانت 6 صباحًا وقتها والعامل أخبرني أنه يوجد بالفعل طعام، وأخبرته أنني ليس لدي أموال.

 

أضاف بيبي : العامل قال لي كل، كل، أنا أمنحك هذه، لا عليك وهذا الموقف دائمًا أتذكره، لا أعرف هذا الرجل، أيضًا هو لا يعرفني، لكن قرر مساعدتي، دائمًا البرتغال كانت خياري الأول.

 

وأشارت التقارير الإعلامية إلي أن هذا حدث في عام 2001، بعد ست سنوات، انتقل من ماريتيمو إلى بورتو إلى ريال مدريد، وظهر بيبي لأول مرة مع البرتغال، واختار تمثيل بلده بالتبني بدلاً من البرازيل، البلد الذي ولد فيه.

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 قائمة العشر لاعبين الذين دخلت إدارة نادي النصر السعودي فى مفاوضات من أجل التعاقد معهم على النحو التالي : 

الاسباني سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة 
الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي 
الاسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي  
الألماني ماركو ريوس نجم منتصف ميدان فريق بروسيا دورتموند 
البرتغالى بيبي جناح فريق بورتو 
الارجنتيني ماورو إيكاردي المعار الي نادي جالطة سراى التركي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الاسباني 
البرازيلي فيرمينو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي 
البلجيكي إيدن هازارد لاعب فريق ريال مدريد الاسباني 

الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني  

بيبي منتخب البرتغال بورتو لشبونة البرتغال البرازيل

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