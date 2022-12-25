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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

كهربا
كهربا

كشف خبير لوائح رفض ذكر اسمه تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي الخاصة بغرامة نادي الزمالك.

 

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

 

قال خبير اللوائح إن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين. 

 

استطرد: كهربا طالما أنه لم يدفع الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك لن يلعب حتى لو انتهت فترة الإيقاف الصادرة من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاس لمدة 6 شهور.

وعن حاجة نادي الزمالك إلي تقديم شكوى جديدة قال: الفيفا يحتاج إلي مجرد تذكير من جانب نادي الزمالك بشأن أزمة كهربا ولكن الشكوى الأولى ما زالت سارية. 

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موافقة الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا 

وعن مقترح سداد كهربا جزء من الغرامة وتحديد مواعيد سداد باقى الأقساط بضمان النادي الأهلي قال : ذلك الأمر تقديرى للفيفا إما أن  يوافق وإما أن يرفض المهم موافقة الزمالك شرط أساسي لقبول مقترح تقسيط الغرامة المالية وبدونه الفيفا سوف يرفض ذلك الطرح من جانب كهربا ومحاميه.

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الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا 

وكان مسئولو نادي الزمالك أعلنوا رفضهم التام والقاطع بشأن تقسيط الغرامة المالية الموقعة ضد كهربا وطالبوا بالحصول عليها دفعة واحدة خاصة وأن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي هرب من النادي ولم يلتزم بتعاقده مع القلعة البيضاء وفقا لما يراه مسئولو نادي الزمالك

ويجهز مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ملفا كاملا لتقديم شكوى جديدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

جاء ذلك لعدم إلتزام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بدفع الغرامة المالية الموقعة عليه وفوائدها التي تضاعفت عليها منذ شهر يونيو عام  2019 بقرار صادر من المحكمة الرياضية الدولية كاس . 

كهربا الأهلى الزمالك فيفا المحكمة الرياضية الدولية مرتضى منصور

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