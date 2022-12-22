مقابل غرامة كوليبالي.. تفاصيل جديدة حول ضم الأهلي مهاجم النجم الساحلي

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة في مفاوضات النادي الأهلي من أجل ضم محمد الضاوي الشهير بكريستو مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي .

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي فوزا صعبا أمام فاركو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 فى المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

ذكرت التقارير الإعلامية عن مفاوضات النادي الأهلي لضم مهاجم النجم الساحلي التونسي محمد الضاوي الشهير بكريستو أن اللاعب موجود على ردار الفريق التونسي ولا يوجد اي عرض رسمي من إدارة القلعة الحمراء مجرد مفاوضات شفهية فقط.

اشارت التقارير الإعلامية أن إدارة نادي النجم الساحلي التونسي لن تفرط في كريستو لصالح النادي الأهلي نظير التنازل عن القسطين المتبقيين من قيمة الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفريق التونسي، إثر تعاقده مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

فيما حل نادي الزمالك وصيفا برصيد 20 نقطة ونادي فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وجاء فريق بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما احتل فريق غزل المحلة المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

رسائل سيد عبدالحفيظ لمنتقدي الأهلي

وجّه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمنتقدي الفريق في الإعلام، خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: “على المستوى الإعلامي يوجد تراجع شديد جدًا لا أعرف السبب، الإعلام يعطي مساحة لأشخاص تتحدث عن أحقيتها في المشاركة بكأس العالم للأندية وهم يعرفون اللائحة ونظام البطولة، للأسف الإعلام يعطي مساحة كبيرة جدًا للرجاء المغربي ليتحدثوا في أشياء ليس لهم حق فيها”.

وأضاف: “عندما واجهنا الوداد في المغرب لم تستضف قناة أو برنامج تلفزيوني أي فرد من الأهلي للحديث عن وجهة نظره لكن نحن في الإعلام المصري نعطي مساحة ونتحدث في أمر منتهي”.

وأكمل: “أعرف أنه يوجد الرأي والرأي الآخر كما يقولون لكن ليس في كل الحالات، تعطي مساحة سلبية جدًا وليست في وقتها وليست في مكانتها”.

واستطرد: “سنقوم بعمل تدعيمات في يناير، جمهور الأهلي لا يحتاج إلى توصية أو نصائح هو يعرف طريقه بشكل جيد جدًا وقوته”.

واختتم: “الأهلي لا يملكه أحد، لا مدير فني ولا مدير كرة ولا مسؤول، الجمهور هو قوة النادي، وصاحب النادي وأساسه ونظامه”.