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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتصدّر والزمالك وصيفًا.. ترتيب جدول الدوري بعد خسارة فاركو وحرس الحدود

فريق الزمالك
فريق الزمالك

حقق قطبا الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك انتصارات مساء أمس الثلاثاء أمام فاركو وحرس الحدود في إطار منافسان بطولة الدوري الممتاز.   

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا أمام فاركو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 7 فى المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

افتتح الأهلي التسجيل فى الدقيقة 30 بعد تمريرة بينية من الجانب الايسر من علي معلول لأحمد عبد القادر الذي سدد الكرة مباشرة بقدمه اليمنى على يسار حارس فاركو محمد سعيد شيكا. 

وسجّل هدف التعادل لفاركو أحمد شريف فى الدقيقة 36  في شباك الأهلي من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية من شكري نجيب داخل المنطقة ليتسلمها شريف ويسدد كرة صاروخية على يسار الشناوي داخل الشباك.   

وفى الدقيقة 90+6 جاء الهدف الحاسم للنادي الأهلي  بعد كرة عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليمررها برونو سافيو رأسية إلى محمد شريف ليحولها شريف رأسية داخل الشباك.

فيما تغلب فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود برباعية نظيفة سجلها يوسف أسامة نبيه وأحمد سيد زيزو هدفين وشيكابالا. 

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الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة.

فيما حل نادي الزمالك وصيفا برصيد 20 نقطة ونادي فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وجاء فريق بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما احتل فريق غزل المحلة المركز الخامس برصيد 16 نقطة. 

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رسائل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

وجّه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمنتقدي الفريق في الإعلام، خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: “على المستوى الإعلامي يوجد تراجع شديد جدًا لا أعرف السبب، الإعلام يعطي مساحة لأشخاص تتحدث عن أحقيتها في المشاركة بكأس العالم للأندية وهم يعرفون اللائحة ونظام البطولة، للأسف الإعلام يعطي مساحة كبيرة جدًا للرجاء المغربي ليتحدثوا في أشياء ليس لهم حق فيها”.

وأضاف: “عندما واجهنا الوداد في المغرب لم تستضف قناة أو برنامج تلفزيوني أي فرد من الأهلي للحديث عن وجهة نظره لكن نحن في الإعلام المصري نعطي مساحة ونتحدث في أمر منتهي”.

وأكمل: “أعرف أنه يوجد الرأي والرأي الآخر كما يقولون لكن ليس في كل الحالات، تعطي مساحة سلبية جدًا وليست في وقتها وليست في مكانتها”.

واستطرد: “سنقوم بعمل تدعيمات في يناير، جمهور الأهلي لا يحتاج إلى توصية أو نصائح هو يعرف طريقه بشكل جيد جدًا وقوته”.

واختتم: “الأهلي لا يملكه أحد، لا مدير فني ولا مدير كرة ولا مسؤول، الجمهور هو قوة النادي، صاحب النادي هو مبادؤه وأساسه ونظامه”.

 

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