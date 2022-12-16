بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، إقامة النسخة القادمة لمونديال الأندية في فبراير المقبل بالمغرب.

وتضمنت بنود اجتماع مجلس الفيفا، مناقشة قواعد بطولة مونديال الأندية في نسختها القادمة، رغم أن اللوائح الخاصة بهذه البطولة شبه ثابتة منذ سنوات.

المثير أن إنفانتينو لم يوضح قرارات المجلس بشأن قواعد المشاركة بمونديال الأندية وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية تغيير بعض اللوائح.

وضمن الوداد المغربي، المشاركة في مونديال الأندية ولكن تبقى الصفة التي يشارك بها الفريق البيضاوي مثار جدل، خاصة وأنه بطل الدوري المغربي وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وطبقًا للائحة المعمول بها فى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” فإن النادي الأهلي سوف يشارك في المونديال للعام الثالث على التوالي.

أول مباراة للأهلي في مونديال الأندية

وكشفت تقارير إعلامية عن موعد أول مباراة للنادي الأهلي في مونديال الأندية في حال الإعلان عن تواجده ضمن قائمة المشاركين فى بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة.

وأفادت التقارير أن النادي الأهلي سوف يلعب مباراة الافتتاح يوم ١ فبراير القادم أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا باعتباره وصيف القارة ويشارك من الدور التمهيدي كما حدث مع فريقا سباهان اصفهان الايراني وصيف اسيا ٢٠٠٧ وأديلايد يونايتد وصيف آسيا ٢٠٠٨.

الأهلي مهدد بالغياب عن مونديال الأندية

وحال مشاركة الوداد كبطل للدوري المغربي، في مونديال الأندية القادم سيلعب الأهلي ممثلا عن قارة أفريقيا.

ووفقا للنسخ الماضية في البطولة، سيبدأ الوداد من الدور التمهيدي بوصفه بطل الدوري المحلي، وهو السيناريو الأقرب، من جانب العديد من المصادر.

لكن حال حدوث تعديل في أسماء الفرق المشاركة فى مونديال الأندية وفقا لهوية الوداد، وفي حال مشاركته كبطل للقارة، سيلعب الرجاء ممثلا عن المغرب كونه وصيف النسخة الماضية للدوري المغربي، وهو سيناريو يتردد أنه يتم التفاوض بشأنه مع الفيفا.

وسبق أن شارك فريقان من نفس الدولة في مونديال الأندية في نسخة 2000 (كورينثيانز وفاسكو دا جاما من البرازيل).

لكن صحيفة البطولة المغربية أكدت فى تقرير لها اليوم أنه تقرر مبدئيا احتضان مدينتي أكادير ومراكش لمنافسات مونديال الأندية، على أن تقام المباريات على أرضية ملعبي مراكش وأكادير الكبيران، في حين سيشارك فريق الوداد الرياضي كممثل للمغرب، والأهلي المصري كممثل لقارة أفريقيا

بينما قالت "أوندا ثيرو" الإذاعة الإسبانية، إن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وحال إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الأهلي في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية، وحصل على الميدالية البرونزية في النسختين، تحت قيادة مديره الفني السابق “بيتسو موسيماني”.