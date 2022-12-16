عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

النادي الاهلى
النادي الاهلى

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، إقامة النسخة القادمة لمونديال الأندية في فبراير المقبل بالمغرب.

وتضمنت بنود اجتماع مجلس الفيفا، مناقشة قواعد بطولة مونديال الأندية في نسختها القادمة، رغم أن اللوائح الخاصة بهذه البطولة شبه ثابتة منذ سنوات.

المثير أن إنفانتينو لم يوضح قرارات المجلس بشأن قواعد المشاركة بمونديال الأندية وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية تغيير بعض اللوائح.

وضمن الوداد المغربي، المشاركة في مونديال الأندية ولكن تبقى الصفة التي يشارك بها الفريق البيضاوي مثار جدل، خاصة وأنه بطل الدوري المغربي وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وطبقًا للائحة المعمول بها فى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” فإن النادي الأهلي سوف يشارك في المونديال للعام الثالث على التوالي.

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

أول مباراة للأهلي في مونديال الأندية 

وكشفت تقارير إعلامية عن موعد أول مباراة للنادي الأهلي في مونديال الأندية في حال الإعلان عن تواجده ضمن قائمة المشاركين فى بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة.

وأفادت التقارير أن النادي الأهلي سوف يلعب مباراة الافتتاح يوم ١ فبراير القادم أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا  باعتباره وصيف القارة ويشارك من الدور التمهيدي كما حدث مع فريقا سباهان اصفهان الايراني وصيف اسيا ٢٠٠٧ وأديلايد يونايتد وصيف آسيا ٢٠٠٨.

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

وراء كل عظيم امرأة.. زوجة حارس منتخب المغرب تواجه معجباته بالسخرية| شاهد

الأهلي مهدد بالغياب عن مونديال الأندية

وحال مشاركة الوداد كبطل للدوري المغربي، في مونديال الأندية القادم سيلعب الأهلي  ممثلا عن قارة أفريقيا.

ووفقا للنسخ الماضية في البطولة، سيبدأ الوداد من الدور التمهيدي بوصفه بطل الدوري المحلي، وهو السيناريو الأقرب، من جانب العديد من المصادر.

لكن حال حدوث تعديل في أسماء الفرق المشاركة فى مونديال الأندية وفقا لهوية الوداد، وفي حال مشاركته كبطل للقارة، سيلعب الرجاء ممثلا عن المغرب كونه وصيف النسخة الماضية للدوري المغربي، وهو سيناريو يتردد أنه يتم التفاوض بشأنه مع الفيفا.

وسبق أن شارك فريقان من نفس الدولة في مونديال الأندية في نسخة 2000 (كورينثيانز وفاسكو دا جاما من البرازيل).

لكن صحيفة البطولة المغربية أكدت فى تقرير لها اليوم أنه تقرر مبدئيا احتضان مدينتي أكادير ومراكش لمنافسات مونديال الأندية، على أن تقام المباريات على أرضية ملعبي مراكش وأكادير الكبيران، في حين سيشارك فريق الوداد الرياضي كممثل للمغرب، والأهلي المصري كممثل لقارة أفريقيا

بينما قالت "أوندا ثيرو" الإذاعة الإسبانية، إن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وحال إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الأهلي في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية، وحصل على الميدالية البرونزية في النسختين، تحت قيادة مديره الفني السابق “بيتسو موسيماني”.

مونديال الأندية الأهلى جياني انفانتينو الفيفا الوداد الرجاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

صدمة لعشاق الأحمر.. بند غامض يهدد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

أخبار السوشيال | أحمد موسى : الأهلي في كأس العالم للأندية | تغريدة ميدو

وسائل إعلام عالمية تزف بشرى لـ الأهلي حول المشاركة في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

التخريب مساس بأمن الوطن.. بيان عاجل من الديوان الملكي الأردني حول احتجاجات أمس

مقابل الريال والدولار .. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16-12-2022

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين على نايل سات

تبًا للي ما يحب مصر .. شاب أردني يروي شهامة سائق تاكسي

موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقتوات المجانية الناقلة في كأس العالم 2022

اللوائح تحسم موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. حقيقة أضرار الكاتيل وعلاقته بتلف الكبد والكلى.. الشطاف في قطر يشعل السوشيال ميديا

تصميم مختلف وجرئ.. درة بإطلالة تثير ضجة

يحارب الفيروسات والكوليسترول.. نوع شائع من التوابل يقاوم أخطر الأمراض

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

نجوم الترند.. طلاق غادة عبد الرازق يثير ضجة وتطورات حالة رامي جمال

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ