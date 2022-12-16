رسميًا.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب بفرمان من الفيفا

أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة في المغرب.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن المغرب ستستضيف كأس العالم للأندية في فبراير من العام المقبل.

الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

وسيشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حال إقامتها في المغرب، "طبقا للوائح" باعتباره وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وأن شارك وصيف دوري أبطال آسيا في البطولة عندما أقيمت البطولة في اليابان .

وأشار إلى أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بمشاركة 32 فريقا في عام 2025 بعد تأجيلها عقب جائحة فيروس كورونا.

وأكد أنه من المهم إقامة بطولات ودية في شهر مارس، للسماح بالمزيد من الاحتكاك بين البلدان في أكثر من قارة.

وأوضح أنه سيتم إطلاق كأس العالم للأندية للكرة النسائية، وسيتم إعلان تفاصيلها في أقرب وقت، كما سيتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للشباب والناشئين مستقبلًا.