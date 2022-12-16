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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة إصابة ميسي قبل مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم

صدى البلد

‎أثار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، قلق عشاقه ومشجعي راقصي التانجو حول العالم، قبل مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

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فرنسا والأرجنتين.. موعد نهائي كأس العالم قطر 2022

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موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري

وبحسب صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، فإن ميسي البالغ من العمر 35 عاما، لم يشارك في مران فريقه، أمس الخميس.

‎ورغم ذلك، بددت الصحيفة، مخاوف المشجعين حول إصابة ميسي، إذ أشارت إلى تدربه داخل صالة الجيم رفقة اللاعبين الذين بدأوا مواجهة كرواتيا في نصف النهائي.

‎وكانت تقارير صحفية قد أفادت باحتمالية معاناة ليونيل ميسي من إصابة في العضلة الخلفية، التي اشتكى منها وأمسك بها خلال مواجهة كرواتيا.

‎لكن الصحيفة الأرجنتينية أكدت عدم معاناة ميسي من أي إصابة في الوقت الراهن، وأنه بحالة جيدة قبل نهائي المونديال أمام ديوك فرنسا.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل للمباراة النهائية في مونديال قطر بعد الفوز على منتخب كرواتيا 0/3 في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

بينما نجح منتخب فرنسا في التأهل لمواجهة نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال قطر، بعد الفوز على منتخب المغرب 0/2، في لقاء نصف النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا 

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على استاد لوسيل.

 

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