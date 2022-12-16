صدمة لعشاق الأحمر.. بند غامض يهدد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

فجر بند غامض في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجدل، حول مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بالمغرب.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، إقامة النسخة القادمة لمونديال الأندية في فبرايرالمقبل بالمغرب.

وتضمنت بنود اجتماع مجلس الفيفا، مناقشة قواعد بطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، رغم أن اللوائح الخاصة بهذه البطولة شبه ثابتة منذ سنوات.

المثير أن إنفانتينو لم يوضح قرارات المجلس بشأن قواعد المشاركة بالبطولة، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية تغيير بعض اللوائح.

وضمن الوداد المغربي، المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن تبقى الصفة التي يشارك بها الفريق البيضاوي مثار جدل، خاصة وأنه بطل الدوري المغربي وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي مهدد بالغياب عن كأس العالم للأندية

وحال مشاركة الوداد كبطل للدوري المغربي، سيلعب الأهلي ممثلا عن قارة أفريقيا.

ووفقا للنسخ الماضية في البطولة، سيبدأ الوداد من الدور التمهيدي بوصفه بطل الدوري المحلي، وهو السيناريو الأقرب، من جانب العديد من المصادر.

الأهلي مهدد بالغياب عن مونديال الأندية

لكن حال حدوث تعديل في أسماء الفرق المشاركة وفقا لهوية الوداد، وفي حال مشاركته كبطل للقارة، سيلعب الرجاء ممثلا عن المغرب كونه وصيف النسخة الماضية للدوري المغربي، وهو سيناريو يتردد أنه يتم التفاوض بشأنه مع الفيفا.

وسبق أن شارك فريقان من نفس الدولة في كأس العالم للأندية في نسخة 2000 (كورينثيانز وفاسكو دا جاما من البرازيل).