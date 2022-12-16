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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة قوية لكرواتيا قبل مواجهة المغرب في مونديال قطر

صدى البلد

تلقى زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة المقرر خوضها أمام نظيره المغربي، غدا السبت، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم قطر 2022.

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ولن يكون داليتش قادرا على الاعتماد على جوسيب يورانوفيتش ضد أسود الأطلس، والذي لعب ضد الأرجنتين في لقاء نصف النهائي لمدة 70 دقيقة وهو مصاب في الساق، وفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف رومانو، عبر صفحته: "عودة يورانوفيتش في غضون 8 إلى 10 أيام، وفي الأسابيع المقبلة سيتم مناقشة مستقبله، حيث تحرص العديد من الأندية على ضمه".

ولعب يورانوفيتش 6 مباريات كاملة التي خاضها المنتخب الكرواتي هذه النسخة في المونديال، ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفا خلال الانتصار على كندا بنتيجة (4-1).

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