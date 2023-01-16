كرة مستفزة.. مدرب الزمالك السابق يطالب بمحاسبة زيزو

شن محمد صلاح مدرب الزمالك السابق هجوما عنيفا على أحمد زيزو لاعب الابيض بعد ضياع ركلة الترجيح أمام بيراميدز.

وقال صلاح ببرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: زيزو نفذ ركلة الترجيح باهمال شديد، اللاعب تقدم لتنفيذ الركلة دون حسم قراره، لا أعتقد ان هذا الامر سيمر مرور الكرام من قبل رئيس النادي.

وتابع: لابد ان تكون هناك وقفة مع زيزو وأن تتم محاسبته، لأن طريقة تسديده للركلة كانت مستفزة، خاصة انها صادرة من لاعب كبير لا يضيع مثل تلك الضربات.

وأتم: الخسارة امام بيراميدز ستؤثر على منافسة الزمالك في بطولة الدوري.