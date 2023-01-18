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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

توج بـ 5 بطولات.. أرقام البرازيلي جوستافو صفقة النادي الأهلي المحتملة

البرازيلي جوستافو
البرازيلي جوستافو دا سيلفا سوزا

تأهل فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الي نهائي كأس مصر عقب الفوز على سموحة فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بنتيجة 3-1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مواجهة الزمالك، في مباراة القمة، يوم السبت القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، أن البرازيلي جوستافو هنريك سوزا مهاجم فريق جيونبك هيونداي الكوري، بات قريبًا من الانضمام إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الأهلي واللاعب، للاتفاق على كافة التفاصيل، قبل الانضمام رسميًا.

وأشار “حتحوت”، إلى أن الاتفاق على راتب اللاعب من جانب النادي الأهلي ما زال هو العائق حتى الآن، إلا أنه سيتم حسم الأمر خلال ساعات، موضحًا أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا وطوله 188.

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صفقة الأهلي و5 بطولات 

البرازيلي جوستافو صفقة الأهلي المحتملة شارك مع 10 أندية من بينهم 8 فرق برازيلية منذ عام 2015، واحترف فيناسيونال البرتغالي وهيونداي الكوري، بينما لعب 243 مباراة طوال مسيرته، وسجل 80 هدفًا بمعدل هدف كل 175 دقيقة، وصنع 21 هدفًا، وتوج بـ 5 بطولات.

وانضم  جوستافو صفقة الأهلي المحتملة للنادي الكوري في الانتقالات الصيفية لعام ٢٠٢٠ قادما من نادي كورينثيانز البرازيلي.
شارك معهم خلال تلك الفترة في عدد ١٠٧ مباراة احرز خلالهم ٤٦ هدفا وصنع ١٦ اخرين.

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كهربا وغرامة الزمالك 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد أرسل مؤخراً الاثنين، خطابًا رسميًا إلى الأهلي، يخطره فيه بأحقية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، بالمشاركة في المباريات بدءا من لقاء سموحة، في نصف نهائي كأس مصر.

وأفاد الخطاب بأن اللاعب يحق له المشاركة، حتى موعد جلسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع للاعب، يوم 2 فبراير المقبل، لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا.

وكان الفيفا قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.

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