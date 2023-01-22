إيقاف مستحقات اللاعبين لحين إشعار آخر..بركان داخل الزمالك بعد خسارة القمة 125

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توقيع عقوبات على لاعبي الفريق، وغرامات مغلظة، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر مرتضى منصور، إيقاف مستحقات اللاعبين لحين إشعار آخر، وتوقيع عقوبات مالية وغرامات مغلظة عليهم.

وجاء قرار مرتضى منصور، بعدما ودع الزمالك الأسبوع الماضي، بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، ثم الخسارة أمام الأهلي بثلاثية في الدوري.

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويلعب الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.