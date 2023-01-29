محافظ الشرقية يأمر برفع الإشغالات وتشوينات الخردة بطريق الصالحية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بإزالة كافة الإشغالات ورفع مخلفات البناء وتشوينات الخردة على حرم طريق الصالحية الجديدة / الصالحية القديمة وإمهال المتعديين 24 ساعة لنقل تشوينات الخردة الخاصة بهم والتي تتسبب في تشويه المنظر العام للطريق وتلوث البيئة ، مشددا ًعلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري والتي ستغير حياة المواطنين للأفضل وتحقق طفره هائلة في جميع القطاعات الخدمية من مياه شرب وصرف صحي وطرق وإسكان ومراكز شباب ومنشآت تعليمية جديدة.

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بإعادة تطوير وتجميل منطقة مفارق الصالحية القديمة وذلك لتقليل الحوادث المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

حضر الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي والأستاذ سعد الفرماوي الخبيرين الوطنيين للمحافظة والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس احمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.