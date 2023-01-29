رئيس فيفا يوجه كلمة للنادي الأهلي .. تفاصيل

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وعرض مسؤولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وخلال الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة كلمة ترحيبية لرئيس «فيفا» جياني إنفانتينو ببعثة الأهلي وبمشاركة الأهلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

وخاض الأهلي مرانه الأول صباح اليوم الأحد بملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص كولر على عقد اجتماع ومناقشات مطولة مع أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية المران، للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.