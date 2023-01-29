تحول هيكلي .. بيان عاجل من تركيا بشأن أسعار الفائدة

قال وزير المالية التركية، نور الدين نبطي، اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي يمر بتحول هيكلي.

وأضاف وزير المالية التركي، إن “الاقتصاد التركي يمر بتحول هيكلي”، مضيفا أن “معظم الدخل القومي يُنفق الآن على الاستثمار، وليس استديد فائدة القروض”.

وقال نور الدين نبطي: بينما تم استخدام 85.7 ليرة تركية من كل 100 ليرة تركية من الإيرادات الضريبية التي تم جمعها في عام 2002 لنفقات الفوائد تم استخدام 15.5 ليرة تركية في عام 2021 و 13.2 ليرة تركية فقط في عام 2022 تم استخدامها لدفع الفوائد.

وتابع "في عام 2002، كانت نسبة نفقات الفائدة 14.3 % من الدخل القومي، وانخفض هذا المعدل إلى 2.5% في عام 2021، وفي عام 2022، نتوقع أن ينخفض إلى 2.3%".

وقال وزير المالية التركي أن بلاده لا تنمو بالديون والفوائد، بل بالاستثمار والإنتاج.

وفي أكتوبر الماضي، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة شهريّا ما دام في السلطة.

وفي الاجتماع الأخير، أبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير لشهر ديسمبر عند 9% بشكل يتماشى مع التوقعات، قائلاً إنه يرى أن المعدلات حالياً مناسبة.