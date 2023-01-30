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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بـ سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أطلق الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عدة تصريحات مهمة بشأن انتشار سبائك ذهبية مغشوشة وأسعار الذهب في مصر وخاصة سعر جرام الدهب في مصر عيار 21 ، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي: 

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29-1-2023

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أسعار الذهب اليوم.. شوف الجرام وصل لكام..وعيار 21 مفاجأة

رد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، على ما يتردد بشأن انتشار سبائك مغشوشة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.


وقال ناجي فرج، إن لا يوجد سبائك مضروبة في السوق المصرية قولا واحدا وقاطعا، مضيفا أن السوق تحت السيطرة تماما من قبل الدولة ووزارة التموين.

 

الشائعات عن وجود سبائك ذهبية 


وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الشائعات عن وجود سبائك ذهبية مغشوشة على تماما عن الصحة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بالمرة.
 

٣٥٪ زيادة سنويا 

زف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، بشرى سارة بشأن نسبة الزيادة في أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21.
وقال ناجي فرج، إن الذهب ملاذ آمن تماما للاستثمار ويحفظ علي أموال من يضع أمواله فيه، مضيفا أن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 علي المستوي السنوي يشهد زيادة بلا شك.

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إلحق اشتري.. أسعار جرام الذهب تبدأ من 1000 جنيه


وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الذهب يرتفع سنويا بنسبة ٣٥ ٪ ، متابعا أن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 يذهب له الجميع لأهداف متعددة .


الذهب المصري يتمتع بسمعة عالمية

 

وجع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عدة نصائح هامة للمواطنين في عملية بيع وشراء الذهب، مشيرا إلى إن الذهب المصري يتمتع بسمعة عالمية فوق الممتازة، مضيفا أن الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة يلقي اهتماما كبيرا من قبل الجميع.

 

لدينا في مرسي علم مصفاة 


وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن لابد من التأكد من البائع الذهب ، لافتا إلى أن لدينا في مرسي علم مصفاة تنتج الذهب بمواصفات عالمية.


 

 



 

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