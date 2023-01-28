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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إلحق اشتري.. أسعار جرام الذهب تبدأ من 1000 جنيه

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لإتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع صدى البلد ، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق السبت 28-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب

وجاءت  أسعار الذهب في حالات الشراء والبيع، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، بتفاوت ملحوظ كالتالي:-

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 2,000 شراء 2,011  جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,833 شراء 1,844 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,750 شراء 1,760 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,500 شراء 1,509 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,167 شراء 1,173 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,000 شراء 1,006 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 62,200 شراء 62,555 جنيها
الجنيه الذهب بيع 14,000 شراء 14,080 جنيها
الكيلو بيع 2,000,000 شراء 2,011,429 جنيها

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سعر الذهب امس في مصر

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,994 شراء 2,006  جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,828 شراء 1,839 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,745 شراء 1,755 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,496 شراء 1,504 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,163 شراء 1,170 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 997 شراء 1,003 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 62,022 شراء 62,378 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,960 شراء 14,040 جنيها
الكيلو بيع 1,994,286 شراء 2,005,714 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

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