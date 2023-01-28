عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يعاود الارتفاع.. صعود سعر الجرام عيار 21 اليوم 28 يناير 2023

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 28 يناير 2023 يستعرضها صدى البلد  حيث ينظر كثيرون إلى الذهب كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة في الأزمات التي تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

وارتفع سعر الذهب بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم  على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب عيار 24 

ووصل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 2014 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم نحو 1843 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1760 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم  نحو 1508 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو1173   جنيها.

سعر جرام 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 1006 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 14080 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم  نحو 2 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

فيما سجلت أسعار الذهب العالمية  فى  البورصة نحو  1930 دولارا للأوقية

وعلى المستوي المحلي ترتبط أسعار الذهب في مصر بأسعار صرف الدولار الأمريكي

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اختلاف أسعار مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس. سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم  يناير 2023 معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج وأيضا المستثمرين والمدخرين، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

وتراجع سعر الذهب نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم  على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب عيار 24 

ووصل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 2009 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم نحو 1839 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1755 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم  نحو 1503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو1177 جنيها.

سعر جرام 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 1000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 14040 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم  نحو 2 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

فيما سجلت أسعار الذهب العالمية  فى  البورصة نحو  1930 دولارا للأوقية

وعلى المستوي المحلي ترتبط أسعار الذهب في مصر بأسعار صرف الدولار الأمريكي

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اختلاف أسعار مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

الذهب سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم السبت اليوم السبت سعر الذهب اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

تصيبك بالسرطان .. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

الشلن والبريزة بـ 30 ألف جنيه.. أين تباع وتشترى العملات القديمة؟

ترشيحاتنا

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

مفتي الجمهورية في معرض الكتاب: يجوز إخراج الزكاة مقدمًا لمدة سنتين.. أصدرنا الدليل المرجعي لمواجهة التطرف ..لا نستطيع أن نطبق النصوص الشرعية بمنأى عن القانون.. تنظيم النسل جائز

معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة: قبول طلاب الدراسات العليا حتى هذا الموعد

الذهب يعاود الارتفاع.. صعود سعر الجرام عيار 21 اليوم 28 يناير 2023

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

بعد عملية القدس .. اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ