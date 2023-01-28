1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، إذ فقدت ما يقرب من 200 جنيه لعيار 21 ، من أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية.



وهبط سعر عيار 18 إلى 1500 جنيه للبيع ، بعدما اقترب من 1700 جنيه في وقت سابق، فيما تراجع عيار 12 وهو أقل الاعيرة إلى 1000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب 720 جنيها من قيمته التي سجلها منذ عدة أيام تحديدا السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 1120 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,080 جنيه.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 هبوطا قدره 200 جنيه، حيث وصل سعره اليوم 1750 جنيها للبيع بعدما سجل 1950 في وقت سابق من هذا الشهر.

وتأثرت أسعار الذهب بطرح شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي، ومرونة سعر الصرف وانتهاء أزمة تدبير الدولار ، فضلا عن بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وخطاب الرئيس السيسي الخميس الماضي 21 يناير والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار والذي ينعكس بدوره على تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية.

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وكان قد شهد سعر الذهب عيار 14 ارتفاعا ليتخطى 1300 جنيه في وقت سابق من هذا الشهر ، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,500 جنيه للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,928 دولارا بعد 1,945 دولارا أول أمس و1930 أمس ، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية هبوطا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,928.15 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وإلى تعاملات محلات الصاغة بالسوق المحلية ، سجلت أسعار الذهب اليوم السبتتراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2000 جنيها للبيع بعد ما تخطى 2200 جنيه للشراء في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,750 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

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الذهب يواصل التراجع.. سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 27 يناير 2023

وهبط عيار 24 إلى مبلغ 2,011 جنيهات للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,750 - 1,760 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1500 جنيه و 1,509 جنيهات.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الشباب ممن يقبلون على الزواج والتجار يوميًا إلى معرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم السبت ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1760 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت : 2,011 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,509 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,173 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 14080 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1928 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويمتلئ محرك البحث جوجل، بالبحث عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون مختلفة من مكان لأخر، ويرجع هذا الاختلاف في سعر المصنعية إلى اختلاف الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتفاوت سعر المصنعية والدمغة والضريبة وفقا لعدة عوامل أبرزها اختلاف محلات الصاغة وكذلك الانتقال من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.