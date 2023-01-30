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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما باختطاف فتاة في دار السلام

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات حبس  شخصين 15 يوماً، لاتهامهما باختطاف فتاة في دار السلام.

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وكان كشف رجال مباحث القاهرة حقيقة واقعة اختطاف فتاة بدار السلام ومطالبة والدها بفدية لإطلاق سراحها، حيث تبين أن شخصين اتفقا على ارتكاب الواقعة من أجل المال، وتم القبض عليهما.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من مواطن قرر بأنه عقب قيام ابنته 15 سنة، بالخروج من محل سكنها ورد إليه اتصال هاتفى من هاتفها المحمول وتواصل معه شخص "مجهول" أخبره خلاله باختطاف ابنته ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى تحديد المتهم مقيم بمحافظة الجيزة وتم ضبطه.

وأقر باتفاقه مع آخر، مقيم بذات العنوان، على اختلاق واقعة الاختطاف واقتسام المبلغ المالى فيما بينهما، كما أمكن ضبط الأخير وبصحبته الفتاة.

واعترفا باتفاقهما على اختلاق الواقعة للتحصل على مبلغ مالى من والدها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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