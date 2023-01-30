بالدموع.. إمام عاشور يودع جماهير الزمالك وينفى عودته للأهلي

ودع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بالدموع بعدما أعلن عن رغبته فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال إمام عاشور لاعب وسط الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم مع الإعلامي طارق يحيي في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنها رغبته في الاحتراف الأوروبي عقب تلقيه عرضا من نادى ميتلاند الدنماركي.

وأكد إمام عاشور أن نادى الزمالك سيكون بيته دائما عقب العودة وليس صحيحا أنه سيعود للنادى الأهلي مثلما يتردد وان الزمالك سيظل دائما هو بيته وملاذه دائما .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه كان يفضل بقاء إمام عاشور فى الزمالك ولكن رغبته هى خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خاصة أن عقده مع النادى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن لجنة حسين لبيب لم توثق عقد التجديد لإمام عاشور مما يمنح اللاعب حرية التوقيع لأى ناد فى يناير الجارى ولكن العرض الدنماركي مقابل ١٠٥ مليون جنيه تقريبا .