مفاجأة.. التموين: صاحب مصنع النسكافيه المغشوش لم يستخدم بودرة السيراميك

كل مواطن هو شريك معنا في الرقابة

علق المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على ما تناوله مؤخرا عن بعض السلع المغشوشة التي تم ضبطها قبل وزارة التموين، وكان منها "النسكافيه" أنه يحتوي على بودرة سيراميك، مؤكدا أن بودرة السيراميك لا تذوب في المياه، وما يثار أنها المضبوط في مصنع "النسكافيه" مغلوط.

وأكد "عبد خليل"، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أنه هذه العملية كانت استباقية قبل نزول المنتج للأسواق بشكل كبير، وجرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بخطوة استباقية، موضحاً أن صاحب واقعة مصنع "النسكافيه المغشوش" أخطأ خطأ فادح فى استغلال العلامة التجارية، لكنه لم يستخدم "بودرة السيراميك" .

وناشد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين بالابلاغ غن اي مخالفات بشأن اي من المنتجات المغشوشة، معقبا: "أنت شريك معانا في الرقابة وكن إيجابي وبلغ، وبياناتك ستكون سرية".

كل مواطن هو شريك معنا في الرقابة

ووجه المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، رسالة على الهواء قائلا : "اشكر كل مواطن شريف يقوم بالإبلاغ، وكل مواطن هو شريك مع الوزارة في الرقابة، فأحد المواطنين أبلغ عن هذا المنتج في البداية، حيث وجدوا فيه بعض التغيرات فأبلغ الوزارة بهذا المنتج، وجرى ضبط المنتج ثم التوجه للمصنع وضبطه".