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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب منخفض جوي

صدى البلد

أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة طوارئ متوسطة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي القادم.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، أنه من المتوقع رفع درجة حالة الطوارئ اعتبارا من صباح الثلاثاء إلى متوسطة.

ودعا مدير الدائرة الإعلامية في أمانة عمان ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحدة.

وفي سياق آخر وقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اتفاقيتي منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 64 مليون يورو، لدعم برنامج دعم سيادة القانون والأمن الغذائي في الأردن.
 

وقع الاتفاقيتين عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو.

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