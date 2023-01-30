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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجب الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة؟.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

هل يجب الوضوء قبل الغسل من الجنابة .. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه يستحب للجُنب الوضوء قبل الغسل، ولكن ليس واجبا عليه .

وأضاف «عاشور» خلال فتوى له حول مدى ضرورة الوضوء قبل الغسل ، أنه لو اقتصر عند رفع الجنابة على الغسل ولم يتوضأ أجزأه، وصحَّ أن يصلي بهذا الغسل ما لم يأتِ بناقض من نواقض الوضوء، كما عند المالكية.
يذكر أن صفة الغسل الكامل من الجنابة فقد ذكرها الشيخ النفراوي رحمه الله بقوله: "وَصُورَةُ مَا يَفْعَلُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ بِنِيَّةِ سُنَّةِ الْغُسْلِ وَيَغْسِلَهُمَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ، ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ثُمَّ يَحُكَّ يَدَهُ فِي الْحَائِطِ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْثِرَ وَيَمْسَحَ قَعْرَ أُذُنَيْهِ وَيَنْغَمِسَ فِي الْمَاءِ أَوْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا اسْتِحْبَابًا وَيَعُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ وَيَخْتِمَ بِرِجْلَيْهِ وَقَدْ ارْتَفَعَ حدَثُهُ، وَتَحِلَّ لَهُ الصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وُضُوءٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ» رَوَى ابْنُ مَاجَهْ {مِنْ الْجَنَابَةِ}. وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيْضًا: وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنْ الْغُسْلِ مَا لَمْ يَمَسَّ فَرْجَهُ وَأَجْزَأَ الْغُسْلُ عَنْ الْوُضُوءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْ تَبَيَّنَ عَدَمَ جَنَابَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَيُجْزَى عَنْ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمَ جَنَابَتِهِ».

هل يجب النية قبل الاغتسال 


وأوضح عاشور، إذا نوى الإنسان الاغتسال من الجنابة سواء أكانت (الحدث الأكبر، الحيض، النفاس) ويريد أن يتوضأ فعليه أن ينوي الاغتسال والوضوء معًا لرفع الجنابة واستباحة الصلاة فيعمم جسده كله بالماء ويتمضمض ويستنشق فى اغتساله بنيه رفع الحدث الأكبر وبهذا يكون قد أدى الى نفس النتيجة وخرج متوضأ ومغتسلًا وطاهرًا طهارة كاملة ، ويستطيع أداء الصلاة.

وتابع "عاشور" خلال إجابته على سؤال متصل يقول فيه "هل الاغتسال ينوب عن الوضوء؟"، أن من يريد ان يغتسل بدلًا من الوضوء فيجوز ذلك لأن العلماء قالوا الشيء الأكبر يدخل فيه الشيء الأصغر، ولكن بشرط أن لا يمس العورة حال اغتساله أو بعد الغسل حتى لا ينقض وضوئه.

الجنابة الوضوء هل يجب الوضوء قبل الغسل النية مجدى عاشور

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