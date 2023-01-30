جسمها curvy.. متخصص بالموضة يعلق على فستان اديل في أحدث ظهور لها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة العالمية أديل، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية مؤخرا.

وتألقت أديل على المسرح بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه مرصع بالأحجار القيمة التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.



وعلق المتخصص في الموضة إيلي حنا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، على إطلالة أديل في أحدث حفل غنائي له.

وكتب إيلي حنا، قائلا: " أديل و الفساتين السوداء الكلاسيكية عشق لا ينتهي، و بصراحة معها حق لانها كتير بتناسبها وتناسب جسمها و ستايلها والفن يلي بتقدمه.. هيدا الفستان مثلا راقي جدا و فخم مع انه فستان أسود كلاسيكي، لكن الشك يلي فيه غيّر كل الموضوع.

وتابع: "شك الأحجار فيه انعمل على شكل silhouette ليعطي ايحاء انه جسمها curvy و مثل الساعة الرملية لأنهم رسموا هيك شكل بالاحجار.. فهالحركة لقيتها كتير حلوة و ملفتة و بيّنت الفستان حلو عليها.. الشعر و المكياج on point كالعادة.. و بعطي الإطلالة 9/10."

أديل

أديل