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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان أصالة في «سعودي آيدول» يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

أصالة
أصالة

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها من  برنامج “سعودي آيدول”.

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تألقت أصالة بإطلالة غير تقليدية، وظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم بأنه جمع بين اللون الأسود والأخضر، ما منحها إطلالة محتشمة.

وحمل فستان أصالة في أحدث ظهور لها توقيع Alexandre Vauthier، فيما بلغ سعر التصميم 3160 يورو، أي ما يقرب من 100 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها.

انتعلت أصالة هاف بوت باللون الأخضر المخملي، وتزينت بمجوعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أصالة على تسريحة شعر غير تقليدية، وبدت في الصور بملامح مختلفة ومكياج هادئ مرتكزا على الألوان الهادئة.
 

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