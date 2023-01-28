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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مخملي...روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

روجينا
روجينا

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت روجينا في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي و الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت روجينا حذاء ذا كعب عالي، و تزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكامة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواص الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت روجينا على تسريحة شعر الضفيرة، ووضعت مكياجا لافتا مكشف عن جمال ملامحها.

https://www.instagram.com/reel/Cn7_P4quBST/?utm_source=ig_web_copy_link

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