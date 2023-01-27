تجنبهم فورا.. 4 أبراج ترى الزواج هروبا من المسؤلية المالية

يقبل الكثير من الأشخاص على خطوة الزواج بهدف الهروب من من المسؤولية المالية والبحث والأعتماد على شريك حياة في هذه الأمور.



وترى بعض الأبراج الزواج فرصة للهروب من مسؤوليتها المالية من خلال الاعتماد على شركائها، شاهد بعضًا من هذه الأبراج الفلكية الأربعة الذين يعتبرون الزواج وسيلة لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع القضايا و الأمورالمالية.



برج السرطان

غالبًا ما يكون السرطان هو الشخص الذي ينهي العلاقات ويختار السير في طريقه المنفصل ، لأنه يتطلب عملاً أقل من تقديم التضحيات المطلوبة لشراكة ملتزمة، كما أنهم يحبون أرقى الأشياء في الحياة ، لذا لكونهم علامة عنيدة ، فإنهم يحتفظون بأموالهم قريبة ويفضلون الزواج في أواخر العشرينات من العمر لإنفاق أموال أزواجهم على الكماليات التي يرغبون فيها.

-برج الحوت

كثيرًا ما يشعر الحوت أن زواجهما لا يستحق كل هذا العناء عندما لا يتم تلبية مطالبهم بالعطلات الفخمة والهدايا الباهظة، بمجرد أن يقرروا شيئًا ما ، لن يعيدوا النظر في قرارهم ويتوقون إلى منزل جميل مزين بتصميم عصري. ومن ثم ، فإنهم يفكرون في الزواج من شركاء يمكنهم إرضاء رغبة قلوبهم في التساهل دون العمل دائمًا من أجلها بأنفسهم.

-برج الحمل

يتمتع أفراد برج الحمل بسمعة طيبة لكونهم خائفين من الالتزام في علاقاتهم الرومانسية، ولكن بمجرد أن يبدأوا في المواعدة ، يبدأون في الشعور بضغط دفع ثمن وجبات العشاء الفاخرة ، وهدايا عيد الحب ، والشعور الذي يهيمن عليه الآخرون المهمون، بدأوا في الاعتقاد بأن الحفاظ على الاستقلال المالي أمر بالغ الأهمية ، لذلك يفضل بعض برج الحمل الزواج من شركاء أثرياء حتى يتمكنوا من الاعتماد عليهم مالياً.

برج الجوزاء

كواحدة من علامات الأبراج القابلة للتغيير ، غالبًا ما يتجاهل Geminis الاحتياجات الرومانسية لشريكهم لأنهم يركزون باستمرار على تراكم الثروة، إنهم يركزون فقط على العمل ، لكنهم منفتحون أيضًا على الزواج من شركاء أثرياء حتى يتمكنوا من تعزيز علاقاتهم وتعزيز ثرواتهم.

بسبب دوافعهم المتشبثة وتجاربهم الرومانسية السابقة ، قد تدرك علامات البروج المذكورة أعلاه حياتهم الزوجية كوسيلة للهروب من حقائق الحياة القاسية، يفضل الكثير منهم أن يكونوا ربات منازل مسالمين يدعمن ببساطة شركائهن بينما يعتنين أزواجهن مالياً.

