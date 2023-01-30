فتاوي تشغل الأذهان.. حكم ارتداء المرأة للبنطال في الصلاة؟.. الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة.. هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟

ما حكم ارتداء المرأة للبنطال في الصلاة؟

حكم الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة

هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صحبته: "ما حكم ارتداء المرأة للبنطال في الصلاة؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إن ارتداء المرأة للبنطال في الصلاة جائز ولا شيء فيه متى سترت المرأة العورة التى يجب سترها فى الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”، أن عورة المرأة فى الصلاة جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين والقدمين.

الصلاة بـ«البنطلون»

قال الدكتور علي جمعة، إنه يجوز للمرأة أن تصلى وهي مرتدية البنطال والبلوزة.



جاء ذلك خلال احد الدروس الدينية في إجابته عن سؤال سيدة تريد معرفة حكم ارتداء البنطلون أثناء الصلاة.

هل لبس البنطال للنساء تشبه بالرجال؟

أجاز العلماء لبس الرجل للبنطال مطلقاً؛ إن كان فضفاضاً، لا يصف العورة، ولا يظهرها، وأما بالنسبة للمرأة فأجازت دار الإفتاء لبس المرأة للبنطال إذا كان البنطال واسعاً لا يصف جسدها، ولا يشفّه.

هل يجوز للمرأة ارتداء بنطلون جينز؟

قال الدكتور أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع ولا سيما ارتداء المرأة بنطال جينز أمام المحارم وأمام غير المحارم، فالإسلام لا يحدد زينًا معينًا إنما حدد أوصافًا لملابس المرأة أن يستر جميع جسدها ماعدا وجهها وقدميها ويكون غير ضيق ولا يبرز مفاتن المرأة ولا يصف ولا يشف.

حكم صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب؟

يجب على المرأة ستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين وستر الساقين إلى الكعبين مما لا خلاف عليه بين الفقهاء، أما ستر ظهور القدمين فمما اختلف فيه العلماء، والجمهور على وجوب سترها.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بدون حجاب؟»، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.

حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها

نوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها؛ لأنهم ليسوا من عورتها التي أمرها الله بسترها فيما عدا زوجها، مشيرًا إلى أن ذلك في الصلاة أو خارجها وأن صلاة المرأة دون ستر قدميها، صحيحة.

وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: «ما حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها؟»، أن مذهب الأحناف، عدوا القدمين مما يجوز للمرأة كشفه سواء كان في الصلاة أو خارجها، مشيرًا إلى أنه بناء عليه تكون صلاة المرأة دون ستر قدميها جائزة.

حكم الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة

“زوجى اشترى شقة جديدة ويريد الذبح عليها منعا للحسد فهل هذا من الشرع؟”، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "ممدوح"، في رده: "إن ذبح شيء لله لدفع الحسد هذا معنى حسن، ولكن يجب أن تكون النية خالصة لله لشكر النعمة ونية فدو الشقة أو السيارة ودفع الحسد عنها، وهذا من المقربات وموجود فى المستحبات الشرعية تحت اسم الوكيرة، وهى الوليمة التي تعقد لأجل البيت الجديد".

وحذر في إجابته من سلوكيات بعض الأشخاص الذين يذبحون عند شراء منزل أو أي شيء جديد، قائلًا: "ولكن هناك خلق سيئ بعض الناس تفعله، وهو من يذبح لوجه الله ثم يغمس يده في الدماء ويبصم "كفوف" على السيارة أو المنزل فهذا حرام لأن الدم نجس وأنت تلطخ يدك بالنجاسة بغير داع ثم تلطخ بها".

هل تسقط الصلاةعن المريض مرضا يمنعه من أدائها

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول صاحبه: “هل تسقط الصلاة عن المريض مرضا يمنعه من أدائها؟”.

وأجاب علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، عن السؤال قائلا إن الصلاة لا تسقط أبدا حتى لو سيصلي الشخص بعينه.

وأوضح علي جمعة أنه لو لم يستطع الشخص لا القيام ولا الركوع ولا السجود ولا الجلوس يصلى بعينه ويجري أركانها على قلبه.

وأشار علي جمعة إلى أن الصلاة لا تسقط أبدا حتى فى شدة الالتحام فى الحرب، يقول إسحاق بن راهوية وهو أحد الأئمة الكبار “ولو أن قال الله أكبر لا إله إلا الله.. السلام عليكم” في شدة الالتحام في الحرب يكون بذلك صلى وليس عليه إعادة للصلاة.

ونوه علي جمعة إلى أن الصلاة تعلق قلبي وشعورى لأنها هى الصلة بين العبد وربه