برلمانية تطالب وزير النقل بانتظام حركة القطارات ومراعاة البعد الاجتماعي في أسعار التذاكر

طالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بانتظام حركة قطارات الصعيد والوجه البحرى وعدم تأخرها لمدة تزيد على ٥ ساعات؛ الأمر الذى يعطل مصالح المواطنين.

كما دعت في طلب إحاطة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى في أسعار تذاكر القطارات؛ التى شهدت زيادات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية تفوق القدرات المالية للمواطنين البسطاء.

وقالت النائبة أمل سلامة؛ إن خطوط السكك الحديدية شهدت تطويرا كبيرا ، بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم إدخال قطارات وعربات جديدة ومتطورة، ولكن الزيادة الكبيرة فى أسعار تذاكر القطارات لا تتناسب مع المواطنين البسطاء من أبناء الصعيد والوجه البحرى، وخصوصا أن هناك موظفين وطلاب جامعات يضطرون للسفر يوميا، حيث أن تلك الزيادات لا تتناسب مع مستوي دخولهم؛ في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار ؛ فضلا عن تأخر مواعيد وصول القطارات سواء المتجه إلى محافظات الصعيد، أو القادمة إلى القاهرة لفترة زمنية قد تزيد على 5 ساعات، مما يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى قد خصص جلسته العامة اليوم لمناقشة طلبات احاطة ومناقشة وأسئلة موجهة الى الفريق كامل الوزير وزير النقل.

تضمنت المناقشات ارتفاع أسعار تذاكر القطارات وعدم انتظامها؛ فضلا عن تطوير محاور الطرق والكبارى؛ وخطوط السكك الحديدية ومترو الأتفاق وأتوبيسات النقل العام بين المحافظات؛ وتطوير النقل البحرى والخطوط الملاحية.

كما تناقش الجلسة العامة موضوعات صرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور.